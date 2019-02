Sicher nach Hause mit dem Jugendtaxi

Jugendliche vom 16. bis zum vollendeten 21. Lebensjahr können das Angebot nutzen, wenn sie ihren ersten Wohnsitz in der Stadt Trier oder im Landkreis haben. Sie erhalten einen Zuschuss von zwei Euro pro Fahrt für Heimfahrten von öffentlichen Veranstaltungen. Wo die Fahrt beginnt, ist nicht relevant, nur dass sie in der Stadt Trier oder im Landkreis Trier-Saarburg endet. Die Nutzung des Jugendtaxis wird angeboten in den Nächten auf Freitag, Samstag, Sonntag sowie vor gesetzlichen Feiertagen jeweils von 22 bis 6 Uhr. An den Karnevalstagen ist das Jugendtaxi an allen Tagen von Weiberdonnerstag bis in der Nacht zum Aschermittwoch unterwegs.

Bis zu vier Euro Zuschuss

Wenn sich der erste Wohnsitz in den Verbandsgemeinden Konz, Ruwer oder Schweich befindet, gibt es neben den zwei Euro Zuschuss vom Landkreis Trier-Saarburg zusätzlich zwei Euro pro Fahrt von der jeweiligen Verbandsgemeinde, so dass der Betrag von insgesamt 4 Euro pro berechtigtem Fahrgast am Ende vom Gesamtbetrag abgezogen wird.



Das Projekt Jugendtaxi wird finanziell gefördert durch die Sport- und Jugendstiftung der Sparkasse Trier. Weitere Informationen zu dem Projekt sowie die teilnehmenden Taxiunternehmen gibt es hier.

