Smart-City Index: Trier beste Stadt in Rheinland-Pfalz

Für Oberbürgermeister Wolfram Leibe ist das ein positives Ergebnis. "Die vielen Themen, die wir seit vier Jahren gemeinsam mit den Stadtwerken gestalten und jetzt auch mit dem städtischen Digitalisierungsbeauftragten ganz stark nach vorne treiben, scheinen Früchte zu tragen." Besonders freut ihn, dass Trier in der Kategorie Verwaltung auf Platz 36 liegt. Ausgewertet wurden hier unter anderem die digitalen Dienstleistungen, von denen es im Rathaus schon eine ganze Reihe gibt. So können Bürger beispielsweise online Termine im Bürgeramt oder bei der KfZ-Zulassung vereinbaren, Bewohnerparkausweise digital beantragen und zu Hause ausdrucken, Hundesteuer anmelden oder Fahrzeuge wiederzulassen und außer Betrieb setzen. Eine Übersicht über die Online-Dienste der Stadt Trier gibt es hier.

Bei "Umwelt" und "Energie" vorne

Dass Trier in der Kategorie "Energie" und "Umwelt" sogar auf Platz 17 von 81 liegt, hält Leibe für einen großen Erfolg. In dieser Kategorie geht es unter anderem um E-Mobilität, die Ladeinfrastruktur und emissionsarme Busse. Trier geht in diesem Bereich unter anderem mit dem Energie- und Technikpark voran, der derzeit in Trier-Nord entstehenden gemeinsamen Betriebsstätte für drei städtische Ämter sowie Teile der Stadtwerke, in dem am Freitag ein CO²-neutrales Rechenzentrum in Betrieb genommen wird. Auch das in unmittelbarer Nachbarschaft liegende Klärwerk in Trier-Nord ist ein umwelttechnisches Vorzeigeprojekt, da es mittlerweile mehr Energie erzeugt als verbraucht. Die Stadtwerke sind deshalb auch unter den TOP 3 bei der Nominierung zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Digitalisierung nominiert worden.

"Noch Luft nach oben"

In der Kategorie "Gesellschaft" schneidet Trier auf Platz 26 ab. Dabei geht es unter anderem um Bürgerbeteiligung, die in Trier digital über das Portal "Trier mitgestalten" abgedeckt wird sowie um die Verfügbarkeit von Geodaten, die im mehrsprachigen Geodatenportal auf der städtischen Homepage allen Interessierten in zahlreichen Kategorien angeboten werden. "Noch Luft nach oben" sieht der OB in den Kategorien IT und Kommunikation, wo Trier auf Platz 61 liegt sowie Mobilität (Platz 56).

RED/PA