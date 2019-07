Sperrung "Im Speyer": Schilder sollen Situation entschärfen

Ein weiterer Faktor, der die Rückstaus am Dienstag verursachte, war ein Defekt der Bahnschranke in der Kölner Straße, die am Nachmittag eine Stunde geschlossen war und die Durchfahrt in die Aachener Straße blockierte.

Schilder sollen auf Sperrung hinweisen

Inzwischen hat die Stadt verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Situation auf den Weg gebracht: So sollen die Verkehrsteilnehmer mit zusätzlichen Schildern frühzeitiger auf die Sperrung "Im Speyer" aufmerksam gemacht werden. Zwei neue Schilder sollen in der Bitburger und in der Bonner Straße aufgestellt werden und auf die Kaiser-Wilhelm-Brücke als Ausweichroute hinweisen. In der Kölner Straße wird die Tafel, die auf die Sperrung der Luxemburger Straße aufmerksam macht, um einen Hinweis zu "Im Speyer" ergänzt. In der Eurener Straße wird zusätzlich darüber informiert, dass die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben im Pi-Park trotz der Sperrung weiterhin möglich ist. Die zusätzlichen Tafeln sollen baldmöglichst aufgestellt werden.

Umleitung für Eurener Straße

Die Umleitung verläuft über die Eurener Straße und Eisenbahnstraße. Da es an der Einmündung der Eisenbahn- auf die Luxemburger Straße zu Verzögerungen kommen kann, soll die Schaltung der Ampelphasen an dieser Kreuzung optimiert werden. Dies wird derzeit noch geprüft und getestet.

Anschlussstelle für Verbindungsstraße

Der Kreisverkehr "Im Speyer" dient künftig als Anschlussstelle der neuen Verbindungsstraße in Trier-West, die als Nord-Süd-Achse die Luxemburger und die Eurener Straße vom Durchgangsverkehr entlasten soll. Mit dem Kreisel ist der Ausbau der Zufahrtsstraße in das Bobinet-Gelände verbunden, die zur Erschließung neuer Wohnbauprojekte dringend benötigt wird.

