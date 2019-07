Sperrungen und Tempolimit rund um das Moselfest in Zurlauben

Es gelten folgende Sperrungen:

Kaiser-Wilhelm-Brücke: 13. Juli, 21.30 bis ca. 3 Uhr.

Westlicher Uferweg/Moselradweg: während des gesamten Fests.

Uferstraße zwischen den Einmündungen Ausonius- und Zeughausstraße: 13. Juli, 21.30 bis 3 Uhr.

Bonner Straße (B 53), zwischen Kaiser-Wilhelm-Brücke und Biewer: 13. Juli, 21.30 bis ca. 24 Uhr.

Nordallee: 13. Juli: 21.30 bis etwa 3 Uhr.

Rechte Fahrspur Moselufer ab Parkplatz alte Kabinenbahn: 12. bis 15. Juli, 19.30 bis 6 Uhr.

Rechte Abbiegerspur Moselufer Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke: während des gesamten Fests.

Die Gebiete sollten weiträumig umfahren werden, die Umleitungen sind jeweils ausgeschildert. Außerdem gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern für den Bereich Georg-Schmitt-Platz/Zurmaiener Straße bis Einmündung Zeughausstraße in beiden Richtungen von Freitag, 12., bis Dienstag, 16. Juli. An beiden Seiten der Bonner Straße gelten rund um die Einmündung des Palliener Bachs vom 10. bis 16. Juli Halteverbote. Die Zufahrten für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge sowie die Grünanlagen an der Mosel müssen unbedingt freigehalten werden. Unerlaubterweise abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt.

Da rund um das Festgelände nicht genug Parkplätze zur Verfügung stehen, wird dringend empfohlen, mit dem Bus zu kommen. Am 12./13. Juli werden zusätzlich Spätbusse eingesetzt. Die Anwohner mit Parkausweisen der Zone "Z" dürfen während des Festes auch in der Bewohnerparkzone "M", "G" und "L" parken.

Busumleitung

Für die Besucher des Moselfestes fahren am Freitag, 12. Juli, und Samstag, 13. Juli, zusätzliche Busse (Sonderlinien 91-96) aus allen Stadtteilen zum Zurlaubener Ufer. Von 23.20 bis 2.30 Uhr starten Spätabfahrten aus Zurlauben zurück in alle Stadtteile. Der Sonderfahrplan "Moselfest 2019" ist im Stadtbus-Center oder hier als Download erhältlich.

Wegen des Feuerwerks am Samstag wird die Kaiser-Wilhelm-Brücke von 22.30 Uhr bis etwa 24 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Zwischen 22.30 und etwa 23.30 Uhr fahren die Busse der Linie 87 eine Umleitung. Aus Richtung Quint fahren die Busse bis Biewer-Süd ihre normale Route, weiter geht es über die B 53 zurück in Richtung Ehrang auf die B 52 und die A 602 bis zum Verteilerkreis. Weiter geht es über Parkstraße, und Reichsabtei zum Hauptbahnhof. In Richtung Quint fahren die Busse die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Für alle Fahrten am Sonntag und Montag gilt der normale Fahrplan.

Für Fragen stehen auch die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung.