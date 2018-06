Stadtrat beschließt Flächennutzungsplan Trier 2030

Als grundlegendes Instrument der Bauleitplanung gilt der Flächennutzungsplan (FNP) für das gesamte, 117 Quadratkilometer umfassende Stadtgebiet und definiert, welchen Raum die Stadt den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Bewohner einräumt, also dem Wohnen, Handel und Gewerbe, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Freizeit und Erholung. Der FNP legt jedoch keine Details einzelner Bauprojekte fest, sondern bietet lediglich einen Orientierungsrahmen für die konkrete Bauleitplanung, die später in Form von Bebauungsplänen erfolgt.

111 Hektar neues Wohnbauland

Ausgehend von einer prognostizierten Einwohnerzahl von 112.400 im Jahr 2030 weist der FNP 111 Hektar neues Wohnbauland in 21 reinen Wohngebieten und zwei Mischgebieten aus. Außerdem enthält der FNP knapp 40 Hektar an neuen Gewerbeflächen. Einschließlich der Straßen und Schienenwege beträgt der Anteil der Siedlungsflächen am gesamten Stadtgebiet 26 Prozent.

Mehrheit im Rat für Flächennutzungsplan

In den zurückliegenden Jahren wurde der Planentwurf nicht nur in zahlreichen Stadtrats-, Ausschuss- und Ortsbeiratssitzungen beraten, sondern auch in mehreren Bürgerinformationsveranstaltungen zur Diskussion gestellt. Die vier Phasen der Beteiligung und öffentlichen Auslegung nutzten mehrere hundert Bürger für Stellungnahmen und Eingaben zu dem kommunalpolitischen Gemeinschaftswerk. Bei der letzten Abstimmung im Stadtrat votierten 33 Ratsmitglieder für und 19 gegen den Flächennutzungsplan, es gab eine Stimmenthaltung. Damit wurde auch die Ausweisung des kontrovers diskutierten Wohnbaugebiets Brubacher Hof beschlossen.

Flächennutzungsplan noch nicht rechtskräftig

Mit dem Beschluss des Stadtrats ist der neue Flächennutzungsplan noch nicht rechtskräftig. Als nächster Schritt steht nun die Genehmigung durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord an. Für den Genehmigungsantrag muss die Stadt zunächst alle relevanten Unterlagen des bisherigen Verfahrens aufbereiten. Die anschließende Prüfung und Genehmigung durch die Landesbehörde wird mehrere Monate dauern.

Alle Plandokumente und Informationen zum Ablauf des Verfahrens können hier (Suchbegriff "Flächennutzungsplan") abgerufen werden.

