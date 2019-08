Start in die englische Woche: SVE empfängt Dudenhofen

Nach nur einem Jahr Abstinenz ist der FV Dudenhofen in die Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar zurückgekehrt. Mit einem zweiten Platz zum Ende der vergangenen Verbandsligasaison setzen sich die Spieler um Trainer Christian Schultz in der Relegationsrunde durch und feierten die schnelle Rückkehr in die fünfthöchste deutsche Spielklasse. Der 43-Jährige Coach selbst ist seit beeindruckenden 15 Jahren im Traineramt bei den Pfälzern. Drei Spieltage nach Saisonbeginn rangiert der Aufsteiger punktgleich mit dem SVE im oberen Tabellendrittel und konnte bereits zwei Siege einfahren. Einzig gegen Regionalligaabsteiger Wormatia Worms gab es eine 2:3-Auswärtsniederlage. Die Tatsache, dass in den Spielen der Dudenhofener derzeit mehr als fünf Tore im Schnitt fallen, verspricht einen offenen Schlagabtausch im Flutlichtspiel. "Sie sind auf keinen Fall zu unterschätzen. Ihre Siege gegen Engers und zuletzt gegen Pfeddersheim müssen ein Warnzeichen für uns sein. Auf uns wartet eine hohe Spielerqualität mit offensiver Durchschlagskraft", analysiert Eintracht-Cheftrainer Josef Cinar den kommenden Gegner.

Gute Stimmung im SVE-Lager

Angesichts des jüngsten Achtungserfolgs in Worms herrscht derzeit gute Stimmung im SVE-Lager. Das kommende Heimspiel möchte Coach Cinar nutzen, um sich früh in der Saison eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Gleichzeitig warnt er aber sein Team: "Wir brauchen Geduld und müssen defensiv an unseren letzten Leistungen anknüpfen, als wir zweimal zu null gespielt haben. Um die drei Punkte zuhause zu behalten, müssen wir ein sehr gutes Spiel abliefern. Das sollte jedem bewusst sein und so haben wir die Mannschaft auch eingestellt."

Brandscheid und Anton fehlen

Die seit längerer Zeit verletzten Offensivkräfte Jan Brandscheid und Christoph Anton befinden sich zwar beide auf dem Weg der Besserung, werden aber auch im zweiten Heimspiel der Saison ausfallen. Nach einer Zeh-Operation wird der SVE außerdem sechs Wochen auf Youngster Tion Thaler verzichten müssen. Indes befindet sich Felix Fischer wieder im Mannschaftstraining, ein Einsatz kommt für ihn aber zu früh. Mit Dauerbrenner Maurice Roth fällt ein weiterer Spieler gelb-rot gesperrt aus. Hingegen hat Mittelfeldspieler Sanoussy Baldé seine Sperre abgesessen und steht gegen Dudenhofen wieder zur Verfügung. In der Spielvorbereitung setzt Cheftrainer Josef Cinar auf eine gute Regeneration: "Der Abstand zum Spiel in Worms ist natürlich sehr kurz. Damit wir frisch ins Spiel gehen können, haben wir es im Training nicht übertrieben und mehr an leichten Bewegungen und taktischen Abläufen gefeilt."

Info und Tickets

Anpfiff im Moselstadion ist am Dienstagabend, 13. August, um 19.30 Uhr. Im Fanshop wird es letzte Restposten an Trikots und Hosen aus vergangenen Spielzeiten zum Sonderpreis geben (kein Mitgliederrabatt). Aufgrund eines Tennisturniers in der Nähe des Stadions kann es in dieser Woche zudem zu Einschränkungen der Parkmöglichkeiten rund ums Stadion kommen. Um weitere Zeit einzusparen, empfiehlt der SVE, auf die Schilder an den Kassenhäuschen zu achten oder die Tickets online bei Ticket Regional zu kaufen (erhältlich auch beim WochenSpiegel).

