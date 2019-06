Stefan Fleck wird Trainer der zweiten Mannschaft

Von 2013 bis 2018 war Fleck als Trainer der zweiten Mannschaft des FSV Trier-Tarforst aktiv und führte die Rheinlandliga-Reserve im zweiten Jahr zum Aufstieg in die A-Klasse, wo er sie in der Folge etablieren konnte. Fleck hat zudem eine Vergangenheit als Spieler beim SVE: Er spielte vier Jahre bei den Amateuren und kam als junger Spieler in der Saison 04/05 sogar zu einem Einsatz in der zweiten Bundesliga. Fleck wird mit seinem neu zusammengestellten Team Anfang Juli in die Vorbereitung starten. Die Saison beginnt dann voraussichtlich am 18. August.

"Wir sind sehr froh, Stefan mit seiner Erfahrung, seinem Netzwerk und seinem Ehrgeiz für unsere neue, zweite Mannschaft gewinnen konnten. Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil", so SVE-Sportvorstand Horst Brand.

"Ich freue mich auf die interessante Herausforderung. Horst Brand hat mir zum Start des neuen Teams sehr gute Bedingungen zur Verfügung gestellt. Der Unterbau einer 1. Mannschaft ist enorm wichtig, für jeden Verein. Wir werden jetzt schnell handeln und ein leistungsstarkes Team zusammenstellen" , so der neue Coach.

RED