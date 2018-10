Sternsinger sammeln Rekordsumme

Bundesweit verzeichnet die Aktion das höchste Sammelergebnis ihrer Geschichte: 48,8 Millionen Euro und damit rund zwei Millionen Euro mehr als im Vorjahr haben die Kinder und Jugendlichen gesammelt. Auch im Bistum Trier spendeten die Menschen knapp 200.000 Euro mehr als 2017. Unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!" waren 773 Gruppen aus dem gesamten Bistum rund um den 6. Januar unterwegs und haben sich an der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder beteiligt. Die Eröffnung der 60. Aktion Dreikönigssingen hatte Ende 2017 in Trier stattgefunden – mit über 2.600 Kindern, Jugendlichen und über 800 Begleitpersonen.

"Dieses großartige Ergebnis macht Mut"

Das Kindermissionswerk und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), die Träger der Aktion, dankten allen Sternsingern und den Begleitern für dieses große Engagement. "Dieses großartige Ergebnis macht Mut, spornt an und spiegelt die große Wertschätzung für die Arbeit der Sternsinger wider", sagt Pfarrer Dirk Bingener, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). "Schön, dass diese Kinder und Jugendlichen uns allen die Möglichkeit geben zu zeigen, was gerade jetzt wichtig ist: Die Solidarität mit all denen, die unserer Hilfe bedürfen", so Bingener. Seit dem Start der Aktion Dreikönigssingen im Jahr 1959 haben die Sternsinger mehr als eine Milliarde Euro gesammelt. Rund 71.700 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa konnten damit unterstützt werden. Das Geld, das durch die Sternsinger gesammelt wird, kommt Kindern in Not in über 100 Ländern zu Gute. Vor allem in Bildungs- und Ausbildungsprojekten werden Mädchen und Jungen gefördert und betreut, aber auch Projekte im Gesundheits- und Ernährungsbereich und im Kindesschutz können von den Sternsingergeldern verwirklicht werden.

Motto des nächsten Dreikönigssingens

Die kommende Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit" und stellt Kinder mit Behinderungen in den Mittelpunkt. Die bundesweite Aussendung wird am 28. Dezember in Altötting im Bistum Passau gefeiert. Alle Informationen zur Aktion Dreikönigssingen sind hier zu finden. Der Jahresbericht des Kindermissionswerks mit Informationen zu den Hilfs-projekten findet sich hier.

