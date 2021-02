Stimmen zum RÃ¼cktritt von Dezernent Thomas Schmitt

CDU: Unbedachter Fehltritt - Rücktritt zeugt von Verantwortungsbewusstsein und Größe

"Thomas Schmitt hat sich einen unbedachten Fehltritt geleistet und daraus selbst die Konsequenzen gezogen", bewertet Thorsten Wollscheid, Kreisvorsitzender der CDU Trier, die Entscheidung, "Dieser Schritt, den wir natürlich respektieren, zeugt von Verantwortungsbewusstsein und Größe"



Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 leistete Thomas Schmitt eine hervorragende Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Trier. Wir hätten uns gewünscht, dass er sein Wirken insbesondere im Bereich Kultur, den er in der größten Krise des Trierer Theaters übernahm, aber auch die Einleitung der entscheidenden Schritte zum Neubau der Hauptfeuerwache, weiterhin fortführen würde. Sein Krisenmanagement der Corona-Pandemie als zuständiger Ordnungsdezernent hat Trier bislang gut durch herausfordernde Zeiten kommen lassen. Auf eigenen Wunsch entschied er sich nun, seine Ämter niederzulegen, was die CDU Trier sehr bedauert.

Die Trierer SPD Fraktion ist überrascht von der Nachricht des heutigen Rücktritts des Dezernenten Thomas Schmitt und die Beweggründe, die ihn zu diesem Schritt bewegten.

Eine Impfung außerhalb der offiziellen Reihenfolge ist angesichts der aktuellen Situation ein unsolidarischer Akt, der auch Zweifel an Vertrauen in künftige Arbeit immer wieder aufkommen lassen könnte. Es ist daher folgerichtig, dass Thomas Schmitt hier die Konsequenzen gezogen hat und zurücktritt. Dies erkennen wir an und zollen ihm für diese Konsequenz und sein persönliches Handeln großen Respekt, da er so vertrauensbildend für die von ihm vertretenen Institutionen der Stadt sowie der Politik wirkt und Schaden abwendet. Seine Arbeit für die Stadt Trier haben wir sehr geschätzt. Hier reißt sein Abtreten eine deutliche Lücke. Wir wünschen Thomas Schmitt persönlich alles Gute für seine Zukunft und danken für die bis dato immer von Vertrauen geprägte wie menschlich bereichernde Zusammenarbeit.

Pressestatement der SPD Stadtratsfraktion