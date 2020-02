Sturmtief "Sabine" zieht an Trier ohne große Schäden vorüber

In der Berufsfeuerwehr Trier war zusätzlich zur Leitstelle das Lagezentrum von Mitternacht bis 3.30 Uhr besetzt. Bis dahin gab es von 18 Uhr an sechs Einsätze. In den frühen Morgenstunden folgten drei weitere aufgrund von kleineren Sturmschäden. Auf der K 24 zwischen Trier-Biewer und Beßlich musste ein umgestürzter Baum entfernt werden, der die Straße blockierte. An der Ecke Gartenfeldstraße/Kreuzweg bracht ein größerer Ast ab und landete auf der Straße. Die Fahrbahn der B 53 zwischen Pallien und Biewer war zeitweise überflutet.

Unterricht an Schulen fällt aus, Kitas haben offen

An den Trierer Gymnasien fällt der Unterricht am Montag nach derzeitigem Stand aus. Grundsätzlich gilt wegen der aktuellen Sturmwarnung: Bei Extremwetterlagen entscheiden die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist. Volljährige Schüler entscheiden dies selbst. Im Fall des Fernbleibens muss die Schule informiert werden. In Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) können die Trierer Schulen außerdem eigenständig entscheiden, ob sie wegen des Sturms den Unterricht witterungsbedingt ausfallen lassen. Die Kitas halten alle Gruppen offen, Eltern können natürlich selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder schicken oder nicht.

Friedhöfe geschlossen

Das Amt StadtGrün Trier hat vorsorglich ab Sonntag, 9. Februar, bis voraussichtlich Dienstag, 11. Februar die städtischen Friedhöfe in Trier für Besucher gesperrt und an den Eingängen entsprechende Warnhinweise angebracht. Darüber hinaus sind die Beschäftigten der Baumpflege der Stadt Trier in Rufbereitschaft.

Gegenstände sichern, Warnapps laden

Generell gilt: Sichern Sie Gegenstände im Freien! Durch den Sturm können zum Beispiel Bäume umstürzen und Dächer beschädigt werden. Achtung vor herabstürzenden Ästen, Dachziegeln oder herunterfallenden und herumfliegenden Gegenständen. Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen und betreten sie nicht die Grünanlagen oder den Wald. Vermeiden Sie, wenn möglich, den Aufenthalt im Freien. Laden sie sich die Warnapp NINA und die Wetterapp des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf ihr Handy und verfolgen sie die Hinweise und Wetterberichte in den Medien. Die Stadt Trier informiert auch aktuell auf ihrem Twitter-Kanal.

RED/PA