SP 24. Juni 2019





SVE: Erste Vorbereitungswoche, erstes Testspiel, erster Sieg

Trier. Nach straffen Einheiten stand für den SVE am Samstag das erste Testspiel gegen eine Auswahl der VG Bernkastel auf dem Rasenplatz in Burgen an. Einen 0:2 Rückstand konnte man dabei in einen 5:2 Sieg drehen. Daran anknüpfend resümierte Cheftrainer Josef Cinar die vergangene Trainingswoche.