SVE erzielt vier Tore in den letzten zehn Minuten

Nach der Niederlage in der Vorwoche in Pfeddersheim hatte sich die Mannschaft von SVE-Cheftrainer Josef Cinar am 13. Spieltag einiges vorgenommen. In der Startaufstellung der Moselstädter gab es dabei einige Veränderungen: Jan Brandscheid und Felix Fischer saßen zunächst auf der Bank. Sanoussy Baldé rückte für den gesperrten Simon Maurer in die Innenverteidigung, Tim Garnier in die Sturmspitze, sowie Leonel Brodersen auf die rechte Abwehrseite. Kevin Heinz und Maurice Roth bildeten die Doppelsechs.

Zunächst gelang es keiner der beiden Mannschaften die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Stattdessen war die erste Halbzeit bestimmt durch reichlich Ballverluste, Fehlpässe und weitere Unstimmigkeiten. Weder den Moselstädtern, noch den Saarländern ergaben sich klare Torchancen. Mit zunehmender Spieldauer hatte Cinars Mannschaft höhere Spielanteile, zumeist fehlte aber die Präzision im letzten Drittel.

Auch nach dem Seitenwechsel gab es zunächst gleiche Bild: Die Herthaner standen tief und diszipliniert und machten es dem SVE schwer, in die gefährlichen Räume zu gelangen. Mit der 78. Minute sollte sich das Spiel jedoch verändern: Nach einem überzogenen Einsteigen von Wiesbachs Jan Umlauf an der Mittellinie gegen Maurice Roth zückte Schiedsrichter Daniel Greef die rote Karte. Ab sofort spielte der SVE in Überzahl, und nutzte diese schlagartig aus: Nur eine Minute später köpfte Edis Sinanovic nach einer Flanke von Kevin Heinz die Trierer Führung (80.). Der Bann war nun gebrochen und die Blua-Schwarz-Weißen legten nach: Ömer Kahyaoglu wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte der ebenfalls eingewechselte Dominik Kinscher souverän (83.) Dem dritten eingewechselten Spieler – Jan Brandscheid – war der Schlusspunkt der Partie vorbehalten. Erst zog "Brandy" den Ball ins lange Eck (88.) Dann ließ er mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Knick sein zweites Saisontor folgen (90. +1).

Der SVE wurde an diesem Nachmittag für seine Geduld belohnt und nutzte die Überzahl schnell aus. Die nächste Partie führt die Blau-Schwarz-Weißen auswärts zum FV 07 Diefflen. Anpfiff im Dillinger Parkstadion ist am Samstag, 19. Oktober, um 15 Uhr.

Statistik

Eintracht Trier: Wieszolek – Brodersen, Balde, Kling, Kaluanga – Roth, Heinz – Salem (74. Kahyaoglu) – Sinanovic, Garnier (82. Kinscher), Anton (65. Brandscheid)

Hertha Wiesbach: Luck – Paulus, Lück, Bach, Runco – Wiltz (84. Feka), Umlauf, Staroscik, Pelagi – Jung, Mpassi

Tore: 1:0 Sinanovic (80.), 2:0 Kinscher (83., FE), 3:0 Brandscheid (88.), 4:0 Brandscheid (90./+1)

Schiedsrichter: Daniel Greef

Zuschauer: 1084

Rote Karte: Umlauf (78., grobes Foulspiel)

