SVE: Nach Auftaktsieg - Heute Benefizspiel in Pfalzel

Gasversorgung wird wieder aufgebaut

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Am Montag starten entscheidende Bauarbeiten in Bad Neuenahr-Ahrweiler.Die Netzexperten der Energienetze Mittelrhein (enm) sind weiter mit Hochdruck damit beschäftigt, die Erdgasversorgung in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit allen Stadtteilen sowie in weiteren Orten im Ahrtal wiederherzustellen. In der kommenden Woche…