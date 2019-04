Swap-Geschäfte: Sparkasse begrüßt Entscheidung des Kreistags

Schlägerei unter Frauen

Bitburg. Am Dienstagnachmittag, 2. April, kam es in Bitburg auf einem Parkplatz im Südring zu einer handfesten, körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Wie die Polizei Bitburg berichtet, fügten sich die Frauen gegenseitig erhebliche Verletzungen im Gesicht zu. Als diese Auseinandersetzung beendet war, kam ein 35 Jahre alter Bekannter von einer der zuvor beteiligten Frauen hinzu. Der Mann versuchte die Kontrahentin seiner Bekannten zur Rede zu stellen und wollte die Frau am Wegfahren mit ihrem Wagen hindern. Dazu schlug er auch auf die Motorhaube des Autos ein. Die Frau konnte aber mit ihrem Wagen vom Parkplatz wegfahren. Ein Streifenteam der Polizeiinspektion Bitburg wurde auf die Vorfälle aufmerksam. Die Polizisten stoppten zunächst das wegfahrende Fahrzeug. Bei der Befragung der Fahrerin kam der 35-jährige Mann zu dem Auto gelaufen, um an die Fahrerin des Wagens zu gelangen. Der hochaggressive Mann schrie die Beamten an und versuchte die Polizisten wegzustoßen. Die Polizeibeamten setzten sich zur Wehr und überwältigten den Angreifer. Dieser wurde daraufhin vorübergehend in Gewahrsam genommen. Eine Polizistin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

