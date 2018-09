Tag des offenen Denkmals: Entdecken, was uns verbindet

Team Sleyda kurvt durch Europa

Schleiden. Gregor Scheld und Ede Hanf gehen wieder als Team »Sleyda« mit ihrem Ford Explorer auf Tour. Dieses Mal sind sie bei der Charity-Rallye mit dem Titel »European 5000« am Start. Bereits am Freitag, 7. September geht es hinunter an den Chiemsee, wo diese Tour über 5000 Kilometer einen Tag später gestartet wird.