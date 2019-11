Tefftival: Lokale Musikgrößen rocken die Tufa

Aus der ursprünglich reinen Revival-Reihe hat sich über die Jahre ein spannender Mix aus Reunions und Debüt–Konzerten entwickelt, die die ganze Breite der hiesigen Popszene historisch, musikalisch und innovatorisch widerspiegelt.

Mit "I.NO.Y." präsentiert sich nun zum zweiten Mal eine Newcomerband aus den Proberaumhäusern des Musiknetzwerk Trier e.V., das aus dem Tefftival heraus entstanden ist. "I.NO.Y" stehen für Metalcore, Djent und Progressive Metal und eröffnen das Festival mit Tönen der härteren Gangart.

Ein Wiedersehen der besonderen Art gibt es mit "Triebverzicht", der Band, die 1980er Jahre in der Region maßgeblich bestimmt und geprägt hat. "Triebverzicht" bringen Songs aus ihrer NDW-geprägten Frühphase wie aus ihrer späteren Deutsch-Rock-Zeit noch einmal auf die Bühne. Die Formation hat sich seit ihrem letzten öffentlichen Erscheinen nochmal zusammengetan um die alten Hits wieder aufleben zu lassen. "Wir freuen uns sehr, zum Tefftival angefragt worden zu sein", so Gründungsmitglied Helmut Haag, "dabei war die Entscheidung nochmal aufzutreten nicht leicht. Da Frontmann Ronnie Griesau leider nicht mehr unter uns ist. Aber wir wollen ihm mit diesem Auftritt eine besondere Ehre erweisen und in seinem Sinne unsere Musik gerne noch einmal feiern." So hat sich die Band für die Gesangsposition etwas besonderes einfallen lassen. Was genau das ist, will die Band noch nicht verraten...

Ein weiteres Revival der Extraklasse nach über drei Jahren Pause erwartet die Besucher mit der Rückkehr von "The Shanes". Cool und stilsicher waren die "The Shanes" seit 1991 mit ihrer Hard-Polka getauften Mischung aus Folk, Americana und Rock'n'Roll einer DER Exportschlager der regionalen Musikszene.

Mit "Candy-Apple-Grey" präsentiert sich eine der dienstältesten Indie-Rock-Bands beim Tefftival. Hervorgegangen aus der ehemaligen Rockförderpreisgewinnerband "She never complains" sind "Candy-Apple-Grey" auf dem kreativen Höhepunkt ihres musikalischen Schaffens angekommen.

Ein Debüt begehen zum Schluß "The Korrekt-Ness". Benannt nach einem mittlerweile legendären Trierer Tanztempel der 80er Jahre, widmen sich "The Korrekt-Ness" einer bunten Hommage an die Musik der frühen 80er Jahre. Post-Punk, New Wave und New Romantics. Songs der "Talking Heads", "Tears For Fears" oder "Depeche Mode" stehen auf der Setlist der Band, die mit Musikern der original "Strümpfe", "Rokken", "Kramsky" prominent besetzt ist.

Info und Tickets

Das Tefftival findet am Montag, 23. Dezember, ab 20 Uhr im Großen Saal der Tufa statt. Karten kosten im Vorverkauf 12 Eur. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro. Alle Eintrittsgelder kommen dem Musiknetzwerk Trier zugute, dass sich um die Verbesserung der Möglichkeiten für Pop und Rockmusiker bemüht.

