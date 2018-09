Teile der Raiffeisenstraße ab Mittwoch gesperrt

Scheune brennt ab

Heilenbach. Am Freitag, 14. September, brannte die Scheune im Aussiedlerhof in Heilenbach. Bei dem Brand, der kurz vor 16 Uhr in der freistehenden Scheune ausbrach, wurden 100 Heuballen vernichtet. Die Bewohner des landwirtschaftlichen Betriebs blieben unversehrt. Auch kamen keine Tiere zu schaden. Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.Am Freitag, 14. September, brannte die Scheune im Aussiedlerhof in Heilenbach. Bei dem Brand, der kurz vor 16 Uhr in der freistehenden Scheune ausbrach, wurden 100 Heuballen vernichtet. Die Bewohner des landwirtschaftlichen Betriebs blieben…

weiterlesen