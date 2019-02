The 12 Tenors auf großer Best of-Tour

Seit elf Jahren faszinieren "The 12 Tenors" in ganz Europa und Asien ihr Publikum. Ihre stimmliche und persönliche Vielfalt macht ihre Einzigartigkeit aus und ihre Leidenschaft zur Musik vereint sie. Nun kündigt das stimmgewaltige Ensemble ihre große "Best Of"-Tour an und verspricht ein musikalisches Feuerwerk, das die größten Lieder aller Zeiten noch mal ganz neu erleben lässt. Klassische Arien, Liebesballaden sowie Rock- und Pop-Hymnen, die die Charts beherrschten – "The 12 Tenors" sind in allen Genres zu Hause.

Das Konzert findet am Donnerstag, 7. März, um 20 Uhr in der Europahalle statt. Karten gibt es im Vorverkauf ab 39,95 Euro (Sitzplatz) inklusive Gebühren (erhöhte Abendkassenpreise) auch beim WochenSpiegel sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen.

2 für 1

Für die Veranstaltung am 7. März in der Europahalle gibt es noch einige wenige Schnäppchen-Tickets

Sichern Sie sich zwei Karten zum Preis von einer Karte!

