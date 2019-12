Tickets: Top-Tipp für den Gabentisch

Am Freitag, 27. Dezember, gastiert um 11 und 16 Uhr in der Europahalle in Trier "Dschungelbuch – Das Musical". Tickets kosten zwischen 13 und 25 Euro, Kinder erhalten 2 Euro Ermäßigung, Leser des WochenSpiegels erhalten mit Sparcoupon 2 Euro Rabatt beim Kauf in der Verlagszentrale auf dem Petrisberg.

Das Russische Klassische Staatsballett ist am Montag, 30. Dezember in der Europahalle zu Gast. Auf der Bühne ist dann der Klassiker "Der Nussknacker" von Peter Tschaikowsky zu sehen. Karten werden ab 39 Euro angeboten.

Klassische Klänge locken auch am Sonntag, 5. Januar, in der Europahalle bei "Die Nacht der 5 Tenöre". Die Sänger werden vom renommierten Plovdiv Symphonic Orchestra begleitet. Als Gastsänger ist Marc Marshall vor Ort. Karten gibt es ab 38,90 Euro.

"Celtic Rhythms direct from Ireland - Best Irish Dance Show & Live Music" heißt es am Mittwoch, 15. Januar in der Europahalle. Karten für die irische Tanz-Sensation sind ab 39,90 Euro zu haben.

Am Samstag, 18. Januar, gastiert Dieter Nuhr mit seinem Programm "Kein Scherz!" in der Arena Trier. Der Eintritt ist ab 30 Euro möglich.

Hits aus weltbekannten Filmen werden am Dienstag, 21. Januar bei "Hollywood‘s greatest hits: The very best of John Williams & Hans Zimmer" präsentiert. Karten für den Abend in der Europahalle Trier gibt es ab 37,90 Euro.

Fans von "Queen" kommen am Mittwoch, 22. Januar in der Europahalle Trier auf ihre Kosten. "The Spirit of Freddie Mercury - Musicals Tribute Show" präsentiert dort die größten Hits. Tickets sind ab 44,90 Euro erhältlich.

Die "New York Gospel Stars" treten am Dienstag, 18. Februar, in der St. Paulin Kirche Trier auf. Tickets im Vorverkauf für 29,95 Euro.

Unterhaltung für die ganze Familie steht am Samstag, 7. März in der Europahalle in Trier auf dem Programm mit "Schneewittchen - das Musical". Karten sind für Wochenspiegel-Leser im Vorverkauf ab 11 Euro erhältlich.

Ebenfalls in der Europahalle tritt Paul Panzer am Sonntag, 22. März, mit seinem Programm "Midlife Crisis" auf. Karten gibt es ab 36,60 Euro.

Arbeit für die Lachmuskeln gibt es auch am Montag, 27. April, mit Dr. Eckart v. Hirschhausen. Der Comedian präsentiert dann in der Trierer Europahalle sein Programm "Endlich". Wer sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen möchte, ist ab 40,05 Euro mit dabei.

Ein Altmeister der Comedy ist am Sonntag, 7. Juni in Trier zu Gast. Mit "Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!" tritt Bernd Stelter in der Europahalle auf. Tickets gibt es ab 26,75 Euro.

