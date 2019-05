Tierquäler legen Köder mit Nägeln in Ehrang aus

Trier. Tierquäler haben am Radweg in Trier-Ehrang ein präpariertes Stück Wurst ausgelegt. Eine Hundebesitzerin meldete den Fund am Freitag, 3. Mai. Die Frau war gegen 14.15 Uhr mit ihrem Hund über den Radweg in Trier-Ehrang spaziert. Zwischen der Merowingerstraße und dem Krankenhaus blieb ihr Husky plötzlich stehen und nahm etwas von der angrenzenden Wiese in seinen Mund. Die Frau konnte gerade…