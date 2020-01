"Tiger-Tanz" mit Ohrwurm-Garantie

Olzheim: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Olzheim. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, kam es am Donnerstag, 30. Januar, gegen 21.30 Uhr auf der B 51 bei Olzheim. Die 40-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr mit ihrer Beifahrerin von Olzheim kommend auf die B 51 in Richtung Stadtkyll auf. Eine 20-jährige PKW Fahrerin mit einem VW Golf fuhr auf der B 51 in Richtung Stadtkyll auf der rechten Spur. An der Einmündung…