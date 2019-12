Top-Service Check: Augenoptiker Roman Wagner

Seit mehr als 30 Jahren steht "Der Augenoptiker Roman Wagner" für Innovationen in Mode, Technik und Entwicklung in der Augenoptik.

Der Kunde findet im Betrieb in Schweich eine Vielzahl optometrischer Leistungen. Beginnend mit der Anpassung von harten und weichen Kontaktlinsen. Augenvorderkammeranalyse, Augenhintergrundbeobachtung, Augendruckmessung, Verfahren zur Verbesserung des Tränenfilmes bei trockenen Augen,…Low Vision Studio für Menschen mit vermindertem Sehvermögen, …exklusiv in Deutschland Gläser von Echroma bei Farbsehschwäche.

Bereits zum 7. Mal in Folge wurde der Betrieb in Schweich zu den "TOP 100" Augenoptikern von einer unabhängigen Jury aus Wissenschaft und Marketing ausgezeichnet. Bewertet wurden fünf Kategorien: Kundenorientierung, Kundeninformation, Verkaufsförderung sowie Marktorientierung, Unternehmerführung/Mitarbeiter-orientierung und Gestaltung der Geschäftsräume. Auf über 400 Quadratmetern bietet "Der Augenoptiker Roman Wagner" in Schweich ca. 7.000 Fassungen von mehr als 100 verschiedenen Marken und spiegelt so die internationale Brillenmode wieder. Der Kunde findet hier Mode von sehr günstig bis High End und von klassisch bis extravagant. Brillenfassungen von Maybach, Cartier, Chopard, Lindberg Fendi,… , sowie Fassungen aus Büffelhorn und Echtgold.

Um stets am Puls der Zeit zu sein, besucht Roman Wagner alljährlich die renommierten Fachmessen für Augenoptik und Optometrie in Paris, München, Mailand und New York. Von hier erhält die Firmengruppe die neueste Brillenmode sowie Mess- und Gerätetechnik. "Wir legen größten Wert auf qualitativ hochwertige Gläser von renommierten Weltmarktführern und deren neueste Entwicklungen", betont Roman Wagner, für den die Kundenzufriedenheit höchster Anspruch ist. "Bei uns steht der Kunde mit seinen individuellen Ansprüchen im Mittelpunkt", erklärt er die Philosophie seines Hauses.

Neben bester Qualität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet "Der Augenoptiker Roman Wagner" einen Service, der über das Übliche hinausgeht und neue Trends in der Brillenmode setzen. Das hochqualifizierte Team von Roman Wagner wird regelmäßig geschult, um den Kunden kompetent zu beraten.

Was als Ein-Mann-Betrieb begann, hat sich in den vergangenen 30 Jahren zu einer erfolgreichen Unternehmensgruppe mit elf Standorten in der Region Trier/Luxemburg entwickelt.

Einen Überblick über das Leistungsspektrum gibt es hier.

FIS