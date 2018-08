Tour de France-Sieger startet bei Deutschland-Tour

Die Straßen Deutschlands waren für Thomas bisher ein gutes Pflaster. Im vergangenen Jahr gewann er das Auftaktzeitfahren der Tour de France in Düsseldorf und durfte zum ersten Mal das Gelbe Trikot des größten Radrennens der Welt tragen. Ein gutes Omen für den souveränen Sieg in diesem Jahr. Auch die deutschen Renneinsätze in den Jahren zuvor waren von Erfolgen geprägt, vor allem bei der Bayern-Rundfahrt. "Ich habe die Bayern-Rundfahrt zweimal gewonnen und fahre wirklich gerne die Rennen in Deutschland. Es ist ein wunderschönes Land und es macht mir Spaß, dort zu sein. Es wird großartig, bei der Deutschland-Tour zu starten. Nach der Tour habe ich mich mit meinem Coach Tim Kerrison getroffen und gemeinsam haben wir beschlossen, dass die Deutschland Tour ein sehr gutes Rennen für mein Comeback ist. Ich freue mich darauf", so Geraint Thomas.

Internationale Top-Stars bei Deutschland-Tour

Neben Geraint Thomas, der auch auf den Heimvorteil seines Teamkollegen Christian Knees setzt, haben sich weitere internationale Top-Stars für die Deutschland Tour angekündigt. Die hochkarätige Startliste, die nun bekanntgeben wird, unterstreicht die Bedeutung der neuaufgelegten Rundfahrt. Mit ihrer abwechslungsreichen Strecke und ihrem Platz im internationalen Kalender ist die Deutschland Tour für unterschiedliche Fahrertypen attraktiv. Mit dem Team Sky starten 11 WorldTour-Teams, darunter auch Bora-hansgrohe und Sunweb aus Deutschland. Dazu kommen sechs Mannschaften aus der zweiten Division sowie vier deutsche Kontinental-Teams und eines aus Luxemburg.

"Traumeinstand für Deutschland-Tour"

"Die besten deutschen Nachwuchsfahrer dürfen gemeinsam mit dem Sieger der Tour de France fahren. Dies macht nur die Deutschland Tour möglich. Top-Sprinter, Klassiker-Stars und die weltweit besten Klassementfahrer werden am Start in Koblenz stehen. Das ist ein Traumeinstand für die neue Deutschland Tour. Während der vier Tage werden wir zum größten Stadion Deutschlands", sagt Claude Rach, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports.

