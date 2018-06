Trends und Traditionen: Handwerkermarkt rund um die Porta

Aus rund 300 Bewerbern hat die Handwerkskammer (HWK) Trier 122 Aussteller ausgewählt. Sie präsentieren hochwertiges Kunsthandwerk aus Glas, Holz, Metall, Keramik, Leder, Textil und anderen Materialien. Bürgermeisterin Elvira Garbes und Hauptgeschäftsführer Axel Bettendorf werden den Markt am 30. Juni um 10 Uhr eröffnen. Auf einer Fläche von insgesamt 6.700 Quadratmetern wartet der Markt sowohl mit neuesten Trends als auch beliebten Klassikern auf.

"Lebende Werkstätten"

In den "lebenden Werkstätten" führen Aussteller ihre Künste vor. So zeigt eine Handwerkerin, wie sich Rohwolle zu einem Knäuel spinnen lässt. An manchen Ständen sind Kinder zum Mitmachen eingeladen und dürfen etwa das Drechseln oder Kaffeerösten ausprobieren. Im Brunnenhof stellt ein Messerschmied Klingenwerkzeuge her. Groß und Klein dürfen sich außerdem auf ein Wiedersehen mit dem Marionetten-Theater auf der Bühne freuen. Dort lassen sich handgefertigte Marionetten erwerben und Spielkurse buchen. Handwerksbetriebe der Innungen der Bäcker, Fleischer und Küfer sowie ein Stand des Lions Club sind mit Imbissen und Getränken vertreten.

