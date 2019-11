Trier erhält 980.000 Euro für Stadtteil Ehrang

Gladiators mit Niederlage gegen Rostock

Stadt Trier. Knappe Niederlage gegen nervenstarke Rostocker. Beste Werfer für Trier: Till Gloger (17 Punkte) und Simon Schmitz (12). Nächstes Spiel für die Gladiators am kommenden Samstag in Nürnberg. Rupert Hennen, Jordan Geist, Kyle Dranginis, Jermaine Bucknor und Till Gloger – so lautete die Starting Five, mit der Headcoach Christian Held seine Römerstrom Gladiators ins Kräftemessen mit den Rostock Seawolves in der Barmer 2. Basketball Bundesliga schickte.