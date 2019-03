Weiberfastnacht: Narren haben die Macht übernommen

Stufe für Stufe wurden die Verteidiger von Prinz Pierrot I. und Prinzessin Marie-Claire I. mit Süßigkeiten und Bier bestochen. Dann brach der Widerstand. Oberbürgermeister Wolfram Leibe wurde der Stadtschlüssel entrissen und sofort verkündete Prinz Pierrot I. neue Gesetze. So soll die Luxemburger Straße in Trier mit sofortiger Bestimmung zur Pracht-Allee ausgebaut werden und alle im Rathaus arbeitenden Mitarbeiter sollen bis Rosenmontag frei haben - bei doppeltem Gehalt. Im närrischen Volk wurden derweil Stimmen laut: "Wir wollen die Eingemeindung in Luxemburg"! Doch in diesem Fall konnte so kurzfristig keine Entscheidung getroffen werden, da man pünktlich um 11.11 Uhr auf dem Hauptmarkt sein musste.

Musikalisch begleitet von der Musikkapelle der Stadtgarde zog das Prinzenpaar mit Gefolge auf dem Hauptmarkt ein. Hier herrschte bereits ausgelassene Stimmung dank der Moderatorin Alexandra Meusel und DJ "Rent a Sunshine" (Sonja Storz). Direkt in drei Sprachen wurden die 11. närrischen Gesetze verkündet: In Deutsch, Luxemburgisch und von Helmut Leyendecker persönlich in der Weltsprache "Trierisch".

Im Anschluss daran ging das Prinzenpaar hoch in die Luft. Marie-Claire I. überreichte Petrus den traditionellen Blumenstrauß und den diesjährigen Orden. "Wenn es Rosenmontag regnet, dann komme ich wieder und nehme dir den Orden wieder ab", so die Prinzessin.

Bei herrlichem Sonnenschein feierten die Narren noch bis in den späten Nachmittag zur Musik von den "Kölschen Jungs", "Kamelle Kapelle", "Leiyendecker Bloas" und "de Hofnarren".

MV, Fotos: Valentin

+++ Bilanz der Polizei +++

Zwischenzeitlich feierten bis zu 1200 gut gelaunte Karnevalisten auf dem Trierer Hauptmarkt friedlich und ausgelassen. Bis 16.30 Uhr dauerten die Musikdarbietungen, an deren Rand die Polizei mehrfach schlichtend einschreiten musste, um sich anbahnende Auseinandersetzungen zu verhindern. Dennoch mussten die Beamten bis zu diesem Zeitpunkt acht Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigungen, Sachbeschädigung und auch drei Widerständen gegen Vollzugsbeamte aufnehmen. Fünf Menschen wurden in Polizeigewahrsam genommen, drei Feiernde des Platzes verwiesen. Sechs Ordnungswidrigkeiten wurden gegen sogenannte "Wildpinkler" eingeleitet. Die Mitarbeiter im Einsatzabschnitt Jugendschutz erlebten den seit Jahren ruhigsten Weiberdonnerstag und hatten kaum Grund einzuschreiten.

Ab etwa 16.30 Uhr leerte sich der Hauptmarkt und die Feiernden versprengten sich zu großen Teilen in die innerstädtischen Gastronomiebetriebe. Gegen 16.45 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen von bis zu 20 Männern in und vor einer Gaststätte am Pferdemarkt mitgeteilt. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch 10 junge, überwiegend alkoholisierte Männer einer Gruppe antreffen. Die Kontrahenten hatten vor Eintreffen der Polizei das Weite gesucht. Die Angetroffenen, von denen einer leicht verletzt war, wurden zur Klärung des Sachverhalts zur Polizeiinspektion gebracht. Sie erhielten einen Platzverweis für die Innenstadt.

Um 16.51 Uhr teilte ein Follower des polizeilichen Twitterkanals hierüber mit, dass mehrere Jugendliche im Bereich der Simeonstraße Naziparolen rufen würden. Eine eingeleitete Fahndung führt jedoch nicht zur Feststellung dieser Personen. Bis 19 Uhr musste die Polizei weitere Streitereien schlichten und einige Strafanzeigen, überwiegend Bagatelldelikte, aufnehmen.