Trierer Feuerwehr unterstützt im Kreis Ahrweiler

Aktuell sind zwei Trierer Feuerwehrmänner dauerhaft im Kreis Ahrweiler und unterstützen die Einsatzkräfte vor Ort, wenn ein Evakuierungsplan umgesetzt werden muss, der aufgrund von möglichem Starkregen erstellt wurde. Weitere Kollegen aus Trier unterstützen vor Ort mehrere technische Einsatzleitungen.

Um eine Warnung der Bevölkerung sicherzustellen, stehen von der Feuerwehr Trier insgesamt fünf Mannschaftstransportfahrzeuge in Bereitschaft. Diese können innerhalb kurzer Zeit in das betroffene Gebiet verlegt werden, um dort mit mobilen Lautsprecheranlagen die Menschen zu warnen.

Aktuell befinden sich ein Tanklöschfahrzeug (Volumen: 5000 Liter Wasser) und ein Wechsellader mit entsprechendem Tank (Volumen: 10.000 Liter Wasser) im Schadensgebiet, um die Wasserversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Mit den Fahrzeugen wird Trink- und Brauchwasser dorthin transportiert, wo es benötigt wird.

Um im Fall der Fälle in Ahrweiler schnell Hilfe leisten zu können, steht in Trier eine Einheit bestehend aus einem Kommandowagen, zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen, einem Mehrzweckfahrzeug, einem Rüstwagen und einem Mannschaftstransportfahrzeug in Bereitschaft. Dieser Zug kann innerhalb von zwei Stunden in das Schadensgebiet entsandt werden.

Auch die Pressearbeit infolge der Hochwasserkatastrophe in Ahrweiler wird durch drei Kräfte der Feuerwehr Trier unterstützt.

(red)