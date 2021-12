Trierer Silvesterlauf abgesagt

Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt am Mittwochmorgen sei die Veranstaltung in Einklang mit der zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Schutzverordnung zwar weiterhin machbar, alles laufe aber auf einen gänzlichen Zuschauer-Ausschluss bei überregionalen Sport-Großveranstaltungen wie ebenfalls bei den Spielen der Fußball-Bundesliga hinaus. Unter diesen Voraussetzungen sieht der Veranstalter des wegen seiner ausgelassenen Stimmung als „deutsches Sao Paulo“ bekannten, renommiertesten deutschen Silvesterlaufs keine Perspektive mehr für die Austragung der Traditionsveranstaltung – auch nicht mehr in einer „leiseren Variante“, die es 2021 hätte werden sollen.

1.342 Anmeldungen waren bis zum Meldeschluss am Dienstag, 24 Uhr, beim Verein Silvesterlauf Trier eingegangen. „Insbesondere schmerzt uns die Absage wegen der 456 Kids bis 15 Jahren, für die bereits die Startnummern bereitliegen“, sagt Vorstandsmitglied Norbert Ruschel, der die Schulsportkampagne verantwortet. Die große Resonanz insbesondere der Trierer Grundschulen habe gezeigt, so Ruschel, „dass viele Verantwortliche so wie wir als Verein sich dafür einsetzen, die Kinder in Bewegung zu halten“.

Die gesundheitspolitische Verantwortung veranlasse den Verein jedoch, den Silvesterlauf komplett ausfallen zu lassen. Für den Silvesterlauf-Vorstandsbeauftragten Berthold Mertes ist eine für die Absage maßgebliche Botschaft die vom RKI am Dienstag angehobene Risikobewertung für Geimpfte und Geboosterte. „Demnach besteht auch für keine dieser Gruppen ein gesicherter Schutz, wovon wir aber bis dato unter Anwendung der 2G-Regel in hohem Maße ausgehen durften“, sagt Mertes. Da eine massive Beschränkung der Mobilität empfohlen werde, „diktiert uns die Vernunft mithin auch den Verzicht auf die Eliteläufe“, so Mertes. Betroffen sind etwa 60 eingeladene Profiläufer unter den 157 registrierten Frauen und Männern. In den Starterlisten standen Athleten aus 20 Nationen, darunter der zweimalige Silvesterlaufsieger Isaac Kimeli aus Belgien, der deutsche Marathonrekordler Amanal Petros sowie bei den Frauen neben der zweimaligen Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier die Titelverteidigerin Katharina Steinruck und Triathlon-Star Anne Haug, einzige deutsche Ironman-Siegerin der Geschichte.

Die Verantwortlichen des Vereins sind optimistisch, eine wirtschaftliche Schieflage aufgrund der Absage vermeiden zu können, obwohl sich Kosten in fünfstelliger Höhe nicht mehr vermeiden lassen. „Dank der Solidarität unserer wesentlichen Partner bin ich zuversichtlich, dass uns das gelingt“, sagt der für das Sponsoring verantwortliche Mertes. Für die Verantwortlichen des Vereins steht über die Feiertage und Silvester nun eine aufwändige Rückabwicklung bevor: Alle Organisationsbeiträge werden komplett rückerstattet, neben den Vereinsmitgliedern auch sämtlich Sponsoren und Partner persönlich über die notwendig gewordene Absage informiert.

„Genauso akribisch, wie wir bis zuletzt an der möglichen Realisierung gearbeitet haben, werden wir nun auch diese Pflicht erfüllen“, sagt Hans Tilly. Die Enttäuschung war bei der kurzfristig einberufenen Online-Konferenz, in der die Verantwortlichen des Vereins am Mittwochvormittag einstimmig den Beschluss zur Absage des 32. Bitburger-0,0%-Silvesterlaufs fassten, natürlich riesengroß. Was sehr verständlich ist nach drei gelungenen Veranstaltungen (Frauenlauf, Firmenlauf, Flutlichtmeeting) im Spätsommer 2021, die unter Pandemie-Bedingungen verantwortungsvoll und sicher durchgeführt worden waren. „Als wir Anfang Oktober das Meldeportal für den Silvesterlauf öffneten, waren wir zurecht voller Zuversicht“, erinnert Tilly. Der sehnliche Wunsch, mit dem seine Mitstreiter und er am Mittwoch ihre Konferenz beendeten und den sicherlich nicht nur Sportlerinnen und Sportler teilen: Endlich wieder mehr Normalität im Jahr 2022.