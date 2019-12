Trierer Weihnachtsmarkt zum schönsten in Deutschland gewählt

Internetnutzer haben abgestimmt und den Trierer Weihnachtsmarkt zum schönsten in ganz Deutschland gewählt. Der Markt der Moselmetropole landet damit noch vor Leipzig und Braunschweig auf Platz eins. Auch im europaweiten Vergleich braucht Trier sich nicht zu verstecken. Hier gab es einen elften Platz für die Moselstadt (auf Platz eins und zwei landeten Budapest und Wien).

Über 289.700 Personen aus 116 Ländern haben an dem Voting teilgenommen und die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa sowie in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und weiteren europäischen Ländern gewählt. Trier hat es außerdem in eine Auswahl von neun Weihnachtsmärkten geschafft, mit der die Tourismusplattform www.europeanbestdestinations.com die unterschiedliche Bandbreite der Weihnachtsmärkte in Europa aufmerksam machen möchte.

Weitere Infos sowie die Auswertung gibt es hier.