"Türkisch Gold": Jugendstück feiert Premiere im Theater

Jonas und Luiza sind beste Freunde, irgendwie schon immer. Doch jetzt hat sich Jonas im Türkeiurlaub in Aynur verliebt. Das Mädchen mit türkischen Wurzeln geht zufällig in Luizas Parallelklasse und Jonas weiß nicht so recht, wie er sich verhalten soll. Luiza ist leider keine große Hilfe: Sie führt alle möglichen Schwierigkeiten ins Feld, die Jonas nur noch mehr verunsichern, schließlich weiß sie über "diese Türken" bestens Bescheid. Darf Aynur überhaupt mit einem deutschen Jungen zusammen sein? Und will sie das überhaupt? Was sagen Aynurs muslimische Eltern zu einem Verhältnis ihrer Tochter mit einem "Ungläubigen"? Was wird Kerim, Aynurs Zwillingsbruder, Jonas antun für "die Schande", die er über die Familie bringt? Und überhaupt: "Aynur ist eingebildet, redet nicht mit Jungs, steckt immer mit ihren muslimischen Freundinnen zusammen", behauptet Luiza. Luiza und Jonas spielen alle möglichen Situationen durch: Sie schlüpfen in die Rollen sämtlicher beteiligter Personen – und stolpern immer wieder über Klischees und Vorurteile, die in ihren eigenen Köpfen herumschwirren.

Türkisch Gold handelt von Vorurteilen, Angst vor Ablehnung und von der großen Liebe. Raffiniert werden interkulturelle Vorurteile und Intoleranzen aufgedeckt, aufs Korn genommen und mit hintergründigem Humor entlarvt. Ein Stück, nicht nur für junge Menschen ab 12 Jahren.

Die Premiere findet am Mittwoch, 22. Januar, um 19.30 Uhr im Studio des Theaters Trier statt. Karten und weitere Termine gibt es hier.

