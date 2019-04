Überfall auf Tankstellen: Verdächtige festgenommen

Umfangreiche Ermittlungen hatten zur Identifizierung der drei in Trier lebenden Männer im Alter von 19 und 20 Jahren geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier hatte das Amtsgericht Trier Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen erlassen. Da bei den Überfällen Pistolen benutzt worden sein sollen, wurden unterstützen Spezialeinsatzkräfte die Durchsuchungen.

Die Beamten nahmen einen 20-jährigen Verdächtigen in seiner Wohnung fest. Er räumte die Teilnahme an einer Tat in der anschließenden Vernehmung ein. In seiner Wohnung fanden die Beamten umfangreiches Beweismaterial, darunter eine Schreckschusspistole. Ein weiterer 20-jähriger Verdächtiger konnte von den Beamten am frühen Donnerstagmorgen in seiner Wohnung festgenommen werden. Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Hintergrund

Die Männer sollen am 17. September versucht haben, eine Tankstelle in Trier-Euren zu überfallen. Sie sollen Kunden und eine Angestellte mit einer Pistole bedroht und anschließend unverrichteter Dinge geflüchtet sein. Bei einem weiteren bewaffneten Überfall am 19. September auf eine Tankstelle in der Trierer Ostallee sollen sie die Tageseinnahmen geraubt haben.

