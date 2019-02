Neuer Rektor für die Realschule plus

VG Kell am See. Die Realschule plus Kell am See hat einen neuen Schulleiter: Sebastian Straßer ist vom Bildungsministerium zum Rektor der kreiseigenen Schule ernannt worden. Auch der Kreisausschuss Trier-Saarburg hatte sich im Bewerbungsverfahren für den Pädagogen ausgesprochen.

weiterlesen