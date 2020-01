Unbekannte schießen auf mobilen Blitzer

Die Anlage stand zu dieser Zeit auf einem Grünstreifen hinter der Leitplanke auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Mehring und dem Rastplatz Hochwald West in Richtung Saarbrücken. Der Blitzer wurde von vier Geschossen direkt getroffen. Dabei wurden Gehäuse und Scheibe beschädigt, die sich vor der Optik befindet. Darüber hinaus stellte die Polizei zwei Streifschüsse fest. In wenigen Metern Entfernung zum Anhänger fanden die Beamten eine 9mm-Patronenhülse. Möglicherweise hielt ein Fahrzeug in dieser Entfernung auf dem Standstreifen vor dem Anhänger an. Der oder die Insassen gaben dann die Schüsse ab und fuhren anschließend weiter.

Zeugen gesucht

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen können. Hinweise nimmt die Kripo Trier entgegen, Telefon 0651/9779-2211 oder 977-2290.

RED