Unfall auf der Konrad-Adenauer-Brücke: Zwei Verletzte

Alkohol am Steuer: 19-Jähriger verursacht zwei Unfälle

Gerolstein. Ein 19-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag betrunken gleich zwei Unfälle in Gerolstein gebaut. Ein 19-jähriger Fahranfänger aus NRW sorgte in der Nacht von Freitag, 10. Mai, auf Samstag, 11. Mai, zwischen 0.35 und 0.40 Uhr gleich für zwei Verkehrsunfälle. Zunächst befuhr er mit einem Auto die B 410 von Lissingen kommend in Richtung Gerolstein.…