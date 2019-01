22. WochenSpiegel-Prinzenempfang: Jetzt anmelden!

Über 50 Prinzenpaare haben am großen Wochenspiegel-Prinzenempfang 2018 in der Europahalle teilgenommen. Auch in dieser Session werden wieder zahlreiche Gäste erwartet. Alle Karnevalsvereine mit und ohne Prinz/Prinzenpaar aus dem Wochenspiegel-Verbreitungsgebiet, die am 22. Prinzenempfang in der Europahalle Trier teilnehmen möchten, können sich über die Ticket Regional-Hotline 0651 / 97 90 777 anmelden (montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr). Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, erfolgt die Reservierung nach Reihenfolge der Anmeldungen. Anmeldeschluss ist Feitag, 1. Februar 2019.

Zu den Regularien

Der Ticketpreis inklusive Abendessen und allen Gebühren beträgt 14,70 Euro.

Einlass in der Europahalle Trier ist am Donnerstag, 21. Februar 2019, ab 18.30 Uhr. Es gibt keine Abendkasse und ohne Ticket erfolgt kein Einlass.

In Zusammenarbeit mit dem Busreiseunternehmen Kylltal-Reisen wird ein Bustransfer eingerichtet. Routen, Preise und weitere Informationen erhalten Sie ebenfalls über Ticket Regional.

Jeder Verein erhält beim Einlass einen Gutschein für je zwei Fünf-Liter-Fässer Bitburger und eine Flasche Herres Hochgewächs zur Abholung nach der Veranstaltung in einer der WochenSpiegel Geschäftsstellen.

Im Ticketpreis ist bereits das Abendessen enthalten. Die MV Gastro GmbH berechnet den Prinzenteller mit 12 Euro pro Person.

Die Kostenbeiträge müssen vor der Veranstaltung an Ticket Regional gezahlt werden.

Vereine ohne Prinzenpaar können mit einer Abordnung von maximal vier Personen teilnehmen. Vereine mit Prinzenpaar, Dreigestirn oder Soloprinz beziehungsweise Prinzessin können mit bis zu maximal 14 Personen teilnehmen.

Während des Prinzenempfangs werden Fotos und Videos, die zur Darstellung der Veranstaltung dienen, erstellt und im Nachgang unter Umständen veröffentlicht. Widerspruch kann während der Veranstaltung jederzeit beim Fotografen oder beim Veranstalter eingelegt werden.

Prinzenfotos für Präsentation

Wenn Sie sich anmelden, bitten wir Sie uns schnellstmöglich ein hochauflösendes Foto von Ihrem Prinz, Prinzenpaar oder Dreigestirn unter Angabe des korrekten Vereinsnamen und des Namen des Prinzen, Prinzenpaares oder Dreigestirnes per Mail zuzusenden. Dieses werden wir während der Veranstaltung an die Leinwand projizieren. Sollten uns die Fotos bis Freitag, 1. Februar 2019, nicht vorliegen, können

wir diese nicht mehr in der Präsentation berücksichtigen. Bitte senden Sie das Foto an: bfai@tw-verlag.de.

RED