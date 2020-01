Verkäuferinnen sexuell belästigt: Verdächtiger festgenommen

Seit dem 10. Januar waren bei der Polizei mehrere Anzeigen eingegangen. Die Polizei hatte deshalb die Öffentlichkeit und gezielt auch den Einzelhandel vor dem Täter gewarnt und um Zeugenhinweise gebeten.

Am Freitag, 24. Januar, betrat der Mann gegen 14.20 Uhr erneut eine Boutique in der Brotstraße. Eine aufmerksame Mitarbeiterin erinnerte sich an die Beschreibung des Mannes und seine Vorgehensweise und informierte geistesgegenwärtig eine Polizeistreife in der Nähe. Gemeinsam mit den herbeigerufenen Ermittlern des Fachkommissariats wurde der Mann als der gesuchte Verdächtige identifiziert und vor Ort festgenommen. Der 43-Jährige soll in mindestens fünf Fällen exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben. In einem Fall wird er der sexuellen Nötigung verdächtigt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 43-Jährige am Samstag dem Untersuchungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Nachdem dieser Haftbefehl erlassen hatte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen oder Betroffene aus noch nicht bekannten Fällen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 oder 2226 zu melden.

RED