Viel Neues am Trierer Theater

Im ersten Sinfoniekonzert, dem Eröffnungskonzert der Spielzeit 2018/2019 am Donnerstag, 30. August, um 20 Uhr im Großen Haus, spielt das Philharmonische Orchester der Stadt Trier unter dem Dirigat von GMD Jochem Hochstenbach ein Programm von Klassik bis Moderne: Joseph Haydn (Sinfonie Nr. 86 D-Dur), György Ligeti (Violinkonzert), Johannes Brahms (Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73). Auch das neue Format "Concert Lounge" wird etabliert. In lockerer Folge und entspannter Atmosphäre werden hier Stücke aus den Sinfoniekonzerten herausgegriffen und von Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach oder Kapellmeister Wouter Padberg vorgestellt, in diesem Fall die Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73 von Johannes Brahms. Nach dem Konzert besteht im Foyer des Theaters die Möglichkeit, bei einem Glas Wein mit den Musikerinnen und Musikern des Orchesters ins Gespräch zu kommen. Termin: Sonntag, 2. September, um 20.30 Uhr im Großen Haus.



Theaterfest zur Spielzeiteröffnung

Zur Eröffnung der Spielzeit lädt das Theater außerdem zum Theaterfest »Spielzeitlabyrinth« ein. Es findet am Samstag, 8. September, ab 14 Uhr bei freiem Eintritt statt. Die Besucher können viele neue Gesichter des Theaters kennenlernen und sich in die Bereiche hinter der Bühne entführen lassen – an den Ort, wo die Aufführungen entstehen. Zu entdecken gibt es dort unter anderem eine Technikshow mit der neuen Beleuchtungsanlage und die Maskenbildnerei – inklusive Kinderschminken. Auf dem Catwalk präsentieren die Tänzer des neuen Ensembles schillernde Kostüme. Orchester, Chor und Solisten laden in die Proben zu den ersten großen Premieren ein.

Die Premieren bis Jahresende

15. September: Marx' Bankett – Schauspiel von Joshua Sobol (Uraufführung)

29. September: Don Giovanni – Dramma giocoso von Wolfgang Amadeus Mozart

September: Sechs Tanzstunden in sechs Wochen – Schauspiel von Richard Alfieri

13.Oktober: Zorbas, Ballett, Mikis Theodorakis

27. Oktober: Piaf – Schauspiel mit Musik von Pam Gems

Herbst 2018: Patricks Trick – Schauspiel für Kinder von Kristo Sagor (Wiederaufnahme)

7. November: Der Zauberer von Oz – Theaterstück für Kinder nach L. Frank Baum

1. Dezember: Pariser Leben – Operette von Jacques Offenbach

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Theaters.

RED