VIP-Tickets gewinnen: Princess for one day

As a renowned Juvenile Justice Essay in UK, we have a team of adroit writers and editors who have been in this field for over a decade and have been serving scholars from top global Universities. The writers and editors are PhD holders in their respective fields and have the potential to craft/edit dissertations of any complexity and subject. We also have a team of statisticians and data Guido Karp und seine Profi-Stylisten stehen in den Startlöchern. Von Januar bis März ist der Vorher-Nachher-Foto-Beauty-Event »Princess for one day« wieder in über 70 Städten zu Gast - auch in unserer Region. Station ist unter anderem Trier (Fourside Plaza Hotel, 19. Februar). Info und Anmeldung: 02622/9789575 oder unter www.princess4oneday.com.

Education For Me Essay me - experience the advantages of professional writing help available here Spend a little time and money to get the paper you could Was erwartet die Frauen? »Zunächst bringen wir ein handverlesenes Team von Top-Stylisten mit - und die haben sich im Vorfeld der Tour monatelang vorbereitet«, sagt Karp. »Anschließend geht es zur mir ins aufgebaute Fotostudio - und die Bilder als auch die insgesamt über 100.000 Teilnehmerinnen sprechen eine sehr deutliche Sprache. Am Ende sind wir alle mit der Mission unterwegs, aus jeder Teilnehmerin oder Teilnehmer das Beste hervorzuholen, so wie es von uns auch die Stars erwarten.«

http://www.kvalitne-tepelne-cerpadla.sk/geography-essay-help/ can take days and sometimes weeks if you're not completely familiar with the topic. You can, however, save a lot of your time and spend it with friends and family - you can even get enough time to continue doing your part-time job. How's it possible? Just come to Bestessays.com and let one of our trained and skilled essay writer do the magic for you. We're offering custom essay »Princess for one day« beweist seit über 15 Jahren: Von jedem Menschen lässt sich ein tolles Foto machen. Davon dürfen sich zwei WochenSpiegel-Leserinnen am 6. Dezember selbst überzeugen, beim exklusiven VIP-Event im deutschen Studio des Starfotografen (siehe Info-Kasten). Tickets für diese besondere Veranstaltung gibt nur zu gewinnen!

Los geht es an diesem Tag mit dem persönlichen Portrait-Styling mit Profi-Stylisten, bevor Guido Karp die Gewinnerinnen für das Starfoto ins perfekte Licht rückt. »Nehmen sie mich beim Wort: Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Frau etwas Schönes in sich hat«, sagt Karp, »und diese Überzeugung hilft mir, genau dies auch aus jeder Frau im Foto ‚herauszukitzeln‘!« Das »Foto ihres Lebens« erhalten die Gewinnerinnen als wertvollen Großprint und als Datei im Rahmen eines Sektempfangs zum Abschluss des Events.

Natürlich wird für die notwendigen Sicherheitsabstände und Corona-Auflagen gesorgt. Das Studio des Starfotografen ist übrigens leicht zu erreichen. Der ICE-Bahnhof Montaubaur ist nur zehn Minuten entfernt, außerdem sind ausreichend öffentliche Parkplätze vor dem Studio vorhanden.

Info

Das exklusive »Princess for one day« Portrait-Event findet am 6. Dezember (11 Uhr) in Guido Karps Studio in Siershahn (Westerwald) statt.

Die zwei Gewinnerinnen werden von Top-Profis gestylt und von Guido Karp fotografiert.

Teilnahmeschluss ist der 1. Dezember