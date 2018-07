Vom Parkfest bis zum Pavillon

"Insgesamt waren es 21 junge Männer, die den Verein 1968 ins Leben gerufen haben. Weitere 20 kamen im Laufe der Jahre dazu", berichtet Wolfgang Nellinger, der bereits damals sehr beeindruckt war von dem großen Tatendrang der Hobby-Fußballer. Den ungewöhnlichen Namen der Gruppe erklärt Nellinger so: "Wir haben oft gemeinsam Fußball gespielt. Leider haben wir auch öfter verloren, weil wir alle Konditionsmängel hatten und so außer Atem waren. So kam die Truppe zum Namen 'Luftschnapper'".

Viele Aktionen für wohltätige Zwecke organisiert

In den Jahren darauf organisierten die Luftschnapper viele Aktionen für wohltätige Zwecke. 1972 folgte mit dem Bau des Pavillons im Stadtpark das erste Großprojekt. Um an das nötigte Geld zu kommen, richteten die Luftschnapper ein Stadtfest aus – das Parkfest war geboren und wurde bis 1993 jährlich gefeiert. Die Erlöse aus den Aktionen kamen damals dem Altenheim und der Kindertagesstätte Adolf Kolping zugute. Auch eine Vielzahl von Spenden wurde für Projekte in der Stadt Hermeskeil zur Verfügung gestellt. So zum Beispiel die Ortseingangsschilder aus Holz, Straßenkreuze und Denkmale, die Startfinanzierung des damaligen Heimatmuseums, Spenden an Vereine sowie die Ausrichtung von Altentagen und Fastnachtsveranstaltungen.

100.000 Euro zusammengebracht

Bis 1993 brachte die rührige Truppe umgerechnet rund 100.000 Euro für wohltätige Zwecke zusammen.

Dann wurde aufgrund von hohen Steuernachzahlungen die Erzielung von Einnahmen eingestellt. Man unterstützte danach ehrenamtlich verschiedene Veranstaltungen. 2007 wurde die Gruppe endgültig aufgelöst.

Derzeit sind Wolfgang Nellinger und Gründungsmitglied Hermann-Josef Breuer dabei, eine Chronik über die Tätigkeiten der Luftschnapper zu erstellen. Titel: "Hermeskeiler Geschichte(n) – Die Luftschnapper" ein Buch mit vielen Geschichten und Bildern. Es wird im Herbst der Öffentlichkeit vorgestellt und kann dann käuflich erworben werden. Die Einnahmen werden – ganz im Sinne der Luftschnapper – einem sozialen Zweck in der Stadt Hermeskeil zugeführt.

AF