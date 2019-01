Von Tschaikowsky bis Turner: Kreis lädt zum Neujahrskonzert

Die Big Band wird mit ihrem Auftritt auch das Jubiläumsjahr "50 Jahre Kreismusikschule Trier-Saarburg" einläuten. Das VG-Orchester steht aus Anlass der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Saarburg und Kell, die zum 1. Januar erfolgt ist, auf der Bühne.

Das Programm der Big Band umfasst Instrumental- und Gesangstücke, so zum Beispiel "Back in the day" und "Super Sized" von Larry Neek, "Simply the Best" von Tina Turner und "Halleluja, I love her so" von Ray Charles. Das VG-Orchester wartet im zweiten Teil des Konzertes mit klassischen Stücken auf. Gespielt wird unter anderem die Carmen Ouvertüre von Georges Bizet, der Blumenwalzer aus der Nussknacker-Suite von Tschaikowsky. Außerdem stehen "A sailor's dream" vom Emil Sirakov und "Funky Winds" von Otto M. Schwarz auf dem Programm.

Info

Das Neujahrskonzert findet am Sonntag, 13. Januar, um 17 Uhr in der Stadthalle Saarburg statt. Der Eintritt ist frei. Zwischen den Auftritten der beiden Orchester wird Landrat Günther Schartz die Neujahrsansprache halten.

RED