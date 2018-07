Vor der Deutschland-Tour: "Daunride" am 5. August

Beim "Daunride" radeln mehrere Gruppen in unterschiedlichen Leistungsklassen aus den beiden Städten zunächst nach Wittlich und dann weiter gemeinsam nach Daun, um sich dort über die Touren, Höhepunkte und Schwierigkeiten des Weges auszutauschen. Maylin Müllers, Leiterin der Projektgruppe Deutschland Tour im Rathaus erklärt: "An diesem Tag steht das Miteinander und die Freude am Radsport im Vordergrund, es handelt sich dabei nicht um einen Wettkampf."

Radprofi begleitet "Daunride"

Die Radfahrer, die die Strecke um 11 Uhr ab der Porta Nigra in Trier in Angriff nehmen, erhalten in Wittlich die Möglichkeit zur Verpflegung. Begleitet wird der "Daunride" von einem Radprofi aus dem Team Lotto Kernhaus, das auch an der Deutschland Tour teilnimmt. Die Ankunft in Daun wird je nach Leistungsgruppe zwischen 15 und 16 Uhr sein. Empfangen werden alle Teilnehmer durch Oberbürgermeister Wolfram Leibe sowie von Vertretern der Stadt Koblenz und des Landes Rheinland-Pfalz. Nach dem gemütlichen Beisammensein auf der Laurentiuskirmes in Daun wird es gegen 18 Uhr einen kostenlosen Bustransfer zurück nach Trier geben. Der Bustransfer ist auch bereits bei der Hinfahrt bis nach Wittlich oder von Wittlich nach Daun möglich.

Anmeldung

Die Anmeldung für den "Daunride" ist ab sofort möglich über ein Online-Formular. Die 50 ersten Anmeldungen erhalten ein eigens für Trier gestaltetes Radtrikot der Marke Santini.

Freiwillige Helfer für Deutschland-Tour gesucht

Am 24. und 25. August macht die Deutschland-Tour mit einer Etappenankunft und einem Etappenstart in Trier Station. Für die Streckensicherung am Freitag, 24. August, ab der Mittagszeit sucht die Vorbereitungsgruppe im Rathaus noch weitere freiwillige Helfer. Interessenten können sich bei Maylin Müllers melden, Telefon 0651/718-3150, E-Mail maylin.muellers@trier.de.

PA/RED