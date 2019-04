Vorsicht bei der Frühmahd: Wildtiere verstecken im Feld

Wieder zu Gast in der eigenen Heimat

Kreis Euskirchen. »Das ist ein krasser Kontrast«, zeigte sich Stephan Brings vom Kunsthof Greven beeindruckt. Denn auf ganz engem Raum konnte nicht nur er in der vermeintlichen Idylle der Eifel erleben, was Heimat bedeuten kann. Auf der einen Seite ist da die ruhige, grüne Oase, in welcher der Kunsthof Greven am Rande des 35-Seelen-Dorfes Honerath liegt. Auf…