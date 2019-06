Trunkenheitsfahrt endet mit SEK-Einsatz

Oberreidenbach. Eine Trunkenheitsfahrt mündete am frühen Sonntagmorgen in Oberreidenbach in einem Einsatz des Sondereinsatzkommandos. Weil sich bei der Ermittlung des mutmaßlichen Alkohol-Fahrers Hinweise darauf ergaben, dass der Mann im Besitz von Waffen ist, zogen die Beamten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein für ihren "Hausbesuch" bei dem Verdächtigen die Kollegen des…

weiterlesen