Wasserweg noch bis Freitag einseitig gesperrt

Um das Abbiegen in den Wasserweg weiterhin zu ermöglichen, wird eine der beiden Fahrspuren im Wasserweg in Richtung Kürenz für den Gegenverkehr freigeben. Es ist somit keine Umleitung nötig, dennoch ist mit Rückstaus an dem Knotenpunkt zu rechnen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich am Freitag, 15. September, abgeschlossen sein.

Die Stadtwerke stehen bei Rückfragen zu den Bauarbeiten unter der Telefonnummer 0651/717-1623 gerne zur Verfügung.

RED