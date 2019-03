Wegen Bauarbeiten: Straßenabschnitte in Euren voll gesperrt

Die Abimeister verlassen die Baustelle

Bitburg. 107 Abiturientinnen und Abiturienten wurden am Samstag, 23. März, in zwei Feierstunden in der Bitburger Stadthalle in ihr Leben nach dem höchsten deutschen Schulabschluss entlassen. Trotz widriger Umstände – Baulärm begleitete ihren Unterricht in der Oberstufe – konnte 19 Mal eine Eins vor dem Komma erzielt werden. Und gelernt haben sie außerdem: „Um sein Ziel zu erreichen, muss nicht immer alles nach Plan laufen", so die Abiturientensprecher Tran Mai Anh Phan und Valentin Isaenko.

