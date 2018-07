Nein, einen besonders aufgeregten oder gar nervösen Eindruck macht die junge Studentin im Gespräch mit dem WochenSpiegel nicht. Sie wirkt eher wie jemand, der genau weiß, was er will und sich auf die kommenden Ereignisse freut. "Vor drei Jahren war ich mit 18 noch zu jung, um Trierer Weinkönigin werden zu können, obwohl ich das Amt auch damals schon gern übernommen hätte. Als Peter Terges (Vorsitzender der Vereinigung Trier-Olewiger Winzer, d. Red.) mich im Februar anrief, war es für mich deshalb völlig klar, dass ich das mache", erklärt Katja.

Olewiger "Hochgewächs"

Für die 21-jährige Studentin, die in Koblenz im vierten Semester Germanistik und katholische Theologie für das Lehramt an Grundschulen studiert, geht damit so etwas wie ein Kindheitstraum in Erfüllung. "Ich bin in Olewig aufgewachsen, habe dort den Kindergarten und die Grundschule besucht und kenne und liebe das Olewiger Weinfest deshalb von klein auf", beschreibt sie ihre enge Bindung zu Triers weinsinningem Stadtteil. Auch familär ist die junge, mit 1.80 Meter Körpergröße hoch aufgeschossene Frau "vorbelastet". Denn Vater Lothar Leiendecker, der zumindest den älteren Fans der Trierer Eintracht als Torjäger aus besseren Zweitligazeiten in den 70er-Jahren noch gut in Erinnerung ist, sowie Onkel Helmut Leiendecker, der als Frontmann der Leiendecker Bloas und Trierer Original seit Jahren jeden Auftritt zu einem Heimspiel macht, sind ebenfalls Aushängeschilder ihrer Heimatstadt und stehen für Volksnähe und Heimatverbundenheit. "Deshalb stand meine Familie (auch Mutter Petra und Schwester Linda, d. Red.) von Beginn an mit voller Unterstützung hinter meiner Entscheidung und freut sich mit mir auf die sicher spannende Zeit", so Katja.

Jubiläums-Weinfest mit Historischem Abend

Dass es ausgerechnet zum Jubiläumsweinfest mit ihrer Nominierung zur Trierer Weinkönigin geklappt hat, freut Katja ganz besonders: "Weinkönigin zu sein, ist eine Ehre für mich und dass ich es bei diesem besonderen Jubiläums-Weinfest sein darf, macht mich schon ein bisschen stolz, denn wir haben wirklich ein tolles Programm", lenkt sie – ganz Profi – die Aufmerksamkeit geschickt auf die kommenden Festtage in Olewig. "Wir feiern erstmals sechs Tage am Stück (siehe Extra-Kasten). Das wird zwar ganz schön anstrengend, aber da werde ich sicher viele interessante Menschen kennenlernen und mit Weinfreunden ins Gespräch kommen", so Katja, die selbst die eher lieblichen Weine bevorzugt.

Ein ganz besonderes Ereignis – neben der eigenen Krönung – ist für die Hobbysängerin und Joggerin der "Historische Abend" am Donnerstag, 2. August, im Klostergarten mit vielen ehemaligen Trierer Weinköniginnen. "Das wird sicher eine ganz besondere Veranstaltung. Um die 30 'Ehemalige' haben schon ihr Kommen zugesagt und wir wollen gemeinsam den guten Olewiger Wein feiern", so Katja.

Feuerwerk und Fassrollen

Weitere Höhepunkte der Festtage sind das Brillant-Feuerwerk am Freitagabend und das traditionelle Fassrollen am Sonntagnachmittag. Alle Festgäste dürfen gespannt sein, ob die dann frisch gekürte 70. Trierer Weinkönigin auch beim Rollen der großen Holzfässer eine gute Figur abgeben wird. "Denn da nützt mir auch meine frisch gewonnene Bühnenerfahrung nicht viel", schließt das Hobby-Model das Interview mit einem Lachen.

Extra: Sechs Tage Feierlichkeiten

Mittwoch, 1. August, 19 Uhr: Krönungsabend der Weinkönigin auf der Klostergartenbühne

Donnerstag, 2. August: Historischer Abend im Klostergarten mit den ehemaligen Weinköniginnen der Stadt Trier

Freitag, 3. August, 23 Uhr: Brillant-Feuerwerk über den Weinbergen

Samstag, 4. August: Wie an allen Tagen Livemusik und Unterhaltung auf den Festbühnen unter anderem im St. Annenhof, Klostergarten und Blesius Garten

Sonntag, 5. August, 15 Uhr: Fassrollen im Brettenbach

Montag, 6. August, 18 Uhr: After Work Party im Klostergarten

Veranstalter: Vereinigung der Trier-Olewiger Winzer

