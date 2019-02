"Wir feiern grenzenlos ...!"

Erstmals in der Trierer Karnevalsgeschichte bekleiden damit zwei gebürtige Luxemburger das höchste Narrenamt in der Moselmetropole. Sowohl Prinz Pierrot I. von Luxair-Tours als auch Prinzessin Marie-Claire I. vom Kylltal-Reisebüro sind Mitglied in der KG Trier-Süd, die dieses Jahr das Stadtprinzenpaar stellt. Passend auch das Motto, unter das Pierrot und Marie-Claire ihre Regentschaft stellen: "In Trier ist was los - mit uns auch grenzenlos!" Und dass die beiden "was los machen können" und ordentlich zu feiern verstehen, haben sie in der laufenden Session schon mehrfach unter Beweis gestellt, wie vor allem die organisierten Karnevalisten wissen. Außerdem kann das Stadtprinzenpaar - obwohl erst seit zwei Jahren karnevalistisch aktiv - schon auf "hoheitliche Erfahrungen" zurückgreifen.

Von Langsur zur KG Trier-Süd

"Wir leben seit 2005 in Langsur und haben uns dort so gut eingelebt, dass wir in der Session 2016/17 als Prinzenpaar des KV 'Laasa Hooten' die Narren in unser Heimatgemeinde regieren durften. Das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir uns jetzt mit ganz viel Vorfreude an die große Aufgabe in Trier wagen …", erklären Pierrot und Marie-Claire unisono. Hilfreich für die beiden sympathischen und authentischen Luxemburger war dabei, dass sie mit ihrer lockeren und humorvollen Art, ihrer Lebensfreude und dem nicht zu überhörenden luxemburgischen Akzent in ihrer Langsurer Prinzenzeit zahlreiche Kontakte knüpfen konnten. Besonders intensiv zur KG Trier-Süd, auf deren gut besuchten Veranstaltungen in der Halle am Bach sie gleich mehrfach zu Gast waren. "Uns hat es dort so gut gefallen, dass wir spontan Vereinsmitglieder geworden sind, ohne damals allerdings zu ahnen, dass wir nur zwei Jahre später als Prinzenpaar von Trier antreten werden …", erklärt Pierrot.

Kontakte genutzt

Nachdem ihre Kandidatur von der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) positiv aufgenommen wurde, nutzten Pierrot und Marie-Claire ihre Kontakte in die Karnevalsszene und bereiteten sich intensiv auf ihre Aufgaben als Trierer Stadtprinzenpaar vor. Ihre grenzüberschreitende Freude auf alles Neue kam ihnen auch hierbei zu Gute und so informierten sich Pierrot und Marie-Claire vor Ort über karnevalistische Bräuche in anderen Ländern wie Serbien, Bosnien oder Italien.

Völkerverbindend aktiv sein

"Denn der völkerverbindende Charakter des Karnevals soll auch ein Teil unseres Mottos ausdrücken. Wir wollen grenzenlos feiern – mit Jung und Alt, Trierern, Nicht-Trierern und allen Menschen aus Europa und der ganzen Welt, die mit uns fröhlich und friedlich feiern wollen. Das ist unsere Botschaft, die wir auch über den Karneval hinaus mit Leben erfüllen wollen." Von Vorteil für beide ist dabei sicherlich, dass sie sich als "glückliche und lebensfrohe Rentner" voll auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne größere berufliche oder familiäre Verpflichtungen.

Rosenmontagszug: Jetzt schnell noch anmelden!

Letzte Chance für alle Kurzentschlossenen, die noch beim Trierer Rosenmontagszug mitgehen wollen. Anmeldungen für den größten Umzug in der Region, der unter dem Motto: "Der Globus eiert, Trier feiert" am 4. März um 12.11. Uhr in der Medardstraße startet (Aufstellung ab 9.30 Uhr, Einfahrt nur über Pellingerstraße) sind nur noch bis Dienstag, 26. Februar möglich. Die Zugstrecke führt von Trier-Süd nach Trier-Nord über Medard-/ Matthias-/ Saar-/ Neu-/ Brot-/ Grabenstraße/ Hauptmarkt-Simeon-, Paulin-, bis in die Herzogenbuscherstraße. Am Verteilerkreis an der Arena Trier löst sich der Zug auf - dort findet die Abschlussparty statt. Infos und Anmeldeformular gibt es hier.

Alle Termine auf einen Blick

RED/FIN