WochenSpiegel-Aktion: Stark für Kunst und Kultur

Badewanne, Altmetall und weiterer Müll entsorgt

Roth. Unbekannte haben in Gerolstein-Roth diversen Unrat illegal entsorgt. In einem kleinen Waldstück in der Nähe des Rother Sportplatzes haben Unbekannte diverse Abfallgegenstände zurückgelassen. So konnten neben einer Badewanne und Altmetall auch ein alter Anhänger und Reifen vorgefunden werden. Die Polizei Gerolstein…