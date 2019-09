WochenSpiegel präsentiert: "Milster singt Musical"

In ihrem neuen Konzertprogramm "Milster singt Musical" präsentiert Angelika Milster einen Querschnitt aus mehr als 50 Jahren Musicalgeschichte: Cats, West Side Story, Kuss der Spinnenfrau, Hairspray, Whistle Down the Wind, Tarzan und Disneys Die Schöne und das Biest sind nur einige Beispiele. Das Repertoire reicht von der Tenorarie (Nessun Dorma) über Pop-Songs von Abba (Mamma Mia) und Rock-Nummern von Freddy Mercury (We will rock you) bis zu den großen Musicalpartien der starken Frauen(rollen): Evita, Grisabella (Cats) und Norma Desmond (Sunset Boulevard).

Das Konzert findet am Donnerstag, 10. Oktober, 20 Uhr, in der Europahalle Trier statt. Tickets gibt es beim WochenSpiegel.

RED