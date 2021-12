3.000 Euro für Flutopfer aus der Region

Trier. Die große Flutkatastrophe im Juli dieses Jahres hat auch die Wochenspiegel-Mitarbeiter sehr betroffen gemacht. Die in der Gemeinschaft der Wochenspiegelfreunde (GdW) organisierten Mitarbeiter beschlossen ihre Weihnachtsspende in 2021 den Flutopfern in der Region zugutekommen zu lassen. Von den 3.000 Euro profitieren anteilig Projekte im Ahrtal (1.000 Euro), die Gemeinschaft der Ehranger Ortsvereine (500 Euro), der Förderverein der Kita St. Amandus in Kordel (500 Euro), der Förderverein der integrierten Gesamtschule Salmtal (500 Euro), der Förderverein Flutopfer Bickendorf hilft (200 Euro) sowie das Haus der Jugend in Prüm (300 Euro).